اونلاين | تابع لايف Watch on beIN Sports مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس بث مباشر يلاشووت توتنهام واياكس yAlLA sHOoT

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ضمن البطولة الأكثر شعبية علي مستوي العالم، دوري أبطال أوروبا 2019، نتعرف علي موعد مباراة توتنهام واياكس في مباراة الذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث استطاع كلا الفريقين الصعود لهذه المرحلة، بعد أن خاضا مباريات مشتعلة في ربع النهائي، فتمكن توتنهام الإنجليزي التغلب علي مانشستر سيتي النادي الأكثر شعبية في إنجلترا، حيث لم يحالفه الحظ في العودة، بينما استطاع إياكس امستردام الهولندي التغلب علي الإيطالي يوفنتوس، في مباراة اندهش لها الجميع، حيث لم يكن من المتوقع خروج يوفنتوس بأقدام إياكس، ولكن أثبت لاعبي الهولندي استحقاقهم للصعود إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تلعب مباراة برشلونة وليفربول غداً في نصف النهائي كذلك.

موعد مباراة توتنهام واياكس القادمة

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تم تحديد موعد مباراة توتنهام واياكس اليوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل 2019، ضمن مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا 2019، علي أن يكون موعد مباراة العودة بعد أسبوع من الآن، يوم الأربعاء الثامن من مايو، ويأتي توقيت مباراة اياكس وتوتنهام في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، كما يكون موعد توتنهام واياكس بتوقيت السعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويكون توقيت المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع في تمام العاشرة مساءً بتوقيت العراق وسوريا وفلسطين ولبنان، كما يكون توقيت المباراة في الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تلعب مباراة نصف النهائي بين اياكس وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي علي ملعب وايت هارت لين، ويكون معلق مباراة توتنهام ضد اياكس هو رؤوف خليف، ومعه المعلق الثاني حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام دوري الأبطال

تقوم مجموعة كبيرة من القنوات حول العالم، من خلال مختلف الأقمار الصناعية بنقل مباراة اياكس وتوتنهام في دوري الأبطال، حيث يعتبر دوري أبطال أوروبا من أهم الأحداث الرياضية في العالم الكروي، وخصوصاً أننا وصلنا مرحلة نصف النهائي، ونتعرف علي القنوات كالتالي، ويمكننا متابعة نتيجة مباراة توتنهام واياكس من خلال موقعنا نبأ حصري فور بداية المباراة في تحليل كروي لحظي.