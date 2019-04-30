اونلاين | كورة لايف Ajax WON مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس بث مباشر رابط ماتش اياكس اليوم بث حي Taktikora live

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كورة ستار| رابط مباراة توتنهام وأياكس أمستردام يوتيوب | مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس أمستردام اليوم | شاهد مباراة توتنهام وأياكس أمستردام بث مباشر

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كورة ستار| رابط مباراة توتنهام وأياكس أمستردام يوتيوب | مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس أمستردام اليوم | شاهد مباراة توتنهام وأياكس أمستردام بث مباشر

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كورة ستار| رابط مباراة توتنهام وأياكس أمستردام يوتيوب | مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس أمستردام اليوم | شاهد مباراة توتنهام وأياكس أمستردام بث مباشر

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موعد مباراة توتنهام وأياكس أمستردام اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : حفيظ دراجي ورؤوف خليف

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية