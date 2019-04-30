اونلاين | رابط beIN SPORTS HD 1 كورة لايف مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس بث مباشر (London) رابط مباراة اياكس Semi-finals

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط beIN SPORTS HD 1 كورة لايف مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس بث مباشر (London) رابط مباراة اياكس Semi-finals والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد البث المباشر لمباراة توتنهام وأياكس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء ستكون متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

توتنهام وأياكس بث مباشر

مباراة توتنهام وأياكس في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

البث المباشر لمباراة توتنهام وأياكس أمستردام سيكون اليوم في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة توتنهام وأياكس اليوم ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

Advertisements

- فاز توتنهام في لقاءيه السابقين أمام أياكس في جميع المنافسات، ذهاباً وإياباً في الدور الأول من كأس أبطال الكأس 1981-1982، بنتيجة إجمالية 6-1.

- فاز أياكس مرة واحدة فقط في 6 مباريات سابقة لعبها أمام فرق إنكليزية في دوري الأبطال، متعادلاً في جميع الزيارات الثلاث لهذه الفرق.

- يطمح توتنهام إلى أن يصبح الفريق المختلف رقم 40 الذي يصل إلى نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال، وثامن فريق إنكليزي يصل إلى ذلك الدور.

- هذه أول مشاركة لتوتنهام في نصف نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال منذ نصف نهائي موسم 1961-1962، عندما خرج على يد الفائز بتلك الدورة بنفيكا.

- بعد إقصائه ريال مدريد ويوفنتوس، بات أياكس أول فريق في تاريخ الكأس الأوروبية/دوري الأبطال يتأهل من لقاءين اقصائيين مختلفين ضمن موسم واحد بعد فشله في الفوز في مباراة الذهاب.

- فاز توتنهام 8 مرات في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (خسر 2)، متضمنة كل من آخر 4 على التوالي.

- فاز أياكس في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال، بقدر التي فاز بها في 31 زيارة سابقة في المنافسة (تعادل 11 خسر 17).

- معدل أعمار تشكيلة أياكس الأساسية هذا الموسم في دوري الأبطال هو 24 عاماً و257 يوماً، الأصغر بين فرق نصف النهائي المتبقية وثاني أصغر بين جميع الفرق الـ32 التي شاركت هذا الموسم.

- بات لاعب توتنهام سون هونغ مين صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري الأبطال بين اللاعبين الآسيويين (12).

- ليونيل ميسي فقط (13) ساهم في إحراز أهداف في دوري الأبطال أكثر من لاعب أياكس دوسان تاديتش (9 – سجل 6 صنع 3).