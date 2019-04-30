هيمنة سداوية على جوائز اتحاد الكرة القطري

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:52 مساءً - هيمن نادي السد على جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم لهذا الموسم (2018-2019)، في الحفل الرياضي الضخم الذي أقيم مساء الثلاثاء، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وحصد صانع ألعاب الفريق السداوي، أكرم عفيف، بجائزة أفضل لاعب لأرقامه الكبيرة مع "الزعيم" و"العنابي"، متفوقاً على مواطنه المعز علي (الدحيل)، وزميله الجزائري في الفريق بغداد بونجاح.

ونال البرتغالي جوزفالدو فيريرا جائزة أفضل مدرب، عقب قيادته السد للفوز بلقب الدوري القطري، للمرة الأولى منذ 5 سنوات، متفوقاً على الثنائي التونسي سامي الطرابلسي (السيلية) والإسباني خوسيه مورسيا (الشحانية).

وتُوّج "بونجاح" بجائزة هدّاف الدوري القطري (منصور مفتاح)، بعدما حقق رقماً قياسياً إثر تسجيله 39 هدفاً، وقد تسلم الجائزة الفردية من أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة.

أما مدافع الدحيل ومنتخب قطر بسام الراوي فقد حصد جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاماً متفوقاً على حارس الغرافة يوسف حسن ولاعب الأهلي عبد الرحمن فهمي.

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وحظي المدرب التونسي سامي الطرابلسي بتكريم خاص من اتحاد الكرة القطري لإنجازه الكبير هذا الموسم بقيادة السيلية إلى المركز الثالث في "دوري نجوم QNB".

وفاز الثلاثي عبد الرحمن الجاسم وسالم طالب المري وسعود أحمد كأفضل طاقم تحكيمي، بترشيح من دائرة التحكيم في الاتحاد القطري للعبة.

وفازت مدرسة اليرموك الإعدادية للبنين بجائزة كرة القدم للجميع التي تُمنح للشخصيات أو المؤسسات، التي تساعد في نشر اللعبة في قطر.

يُذكر أن مدربي أندية "دوري نجوم QNB"، ومدرب المنتخب الأول، والأولمبي، إضافة إلى رؤساء الأجهزة بالأندية، والجهات الإعلامية، شاركوا في عملية التصويت، فضلاً عن أحد ممثلي الاتحاد القطري للعبة، وآخر من مؤسسة دوري نجوم قطر، بجانب رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري.

تجدر الإشارة إلى أن السد نجح هذا الموسم في التتويج بلقب الدوري القطري للمرة الـ14 في تاريخه، بعد أن جرّد الدحيل من لقبه بطلاً في النسختين الماضيتين، فيما ألغيت بطولة كأس قطر هذا الموسم بسبب ضغط الروزنامة المحلية عقب المشاركة في كأس آسيا 2019 والاستعداد لبطولة "كوبا أمريكا".

أما على صعيد بطولة كأس أمير قطر، فتجري منافساتها حالياً، على أن تقام المباراة النهائية لـ"أغلى الكؤوس" في الـ16 من مايو المقبل.