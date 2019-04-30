سلة الجزيرة تهزم الزمالك في ثالث مباريات «Best Five»

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تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
سلة الجزيرة
حقق فريق الجزيرة لكرة السلة رجال، الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 92- 80، في ثالث مباريات الدور النهائي من دوري السوبر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في مدينة 6 أكتوبر، حيث يحتاج الجزيرة، الفوز في باقي المباريات من أصل 5، بينما يحتاج الزمالك للفوز في مباراة واحدة فقط على منافسه من أجل التتويج باللقب، ويلتقي الفريقان مجددًا، غدًا الأربعاء، في المباراة الرابعة بينهما في الدور النهائي وفي حالة فوز الزمالك بالمباراة سيتوج بالدوري، وصعد الأبيض للدور النهائي، بالانتصار على الأهلي 3-1 بنصف النهائي، فيما تأهل الجزيرة عقب تخطيه الاتحاد 3-2.
الجزيرة بدأ المباراة بقوة في الربع الأول، وتفوق 25-16 إلا أن الزمالك رفض الاستسلام وقلص الفارق لينهي الربع الثاني متفوقا، 48-36، ثم تفوق الجزيرة مرة أخرى بإنهاء الربع الثالث بنتيجة 66-65 لصالحه. الربع الرابع انتهى لصالح الجزيرة 92-80 واستمرت الإثارة بشدة في الربع الأخير، ووصل تفوق الجزيرة إلى 86-79
الربع الرابع انتهى لصالح الجزيرة 92-80 واستمرت الإثارة بشدة في الربع الأخير، ووصل تفوق الجزيرة إلى 86-79 مع تبقي 16 ثانية فقط، ورغم ذلك وسع الجزيرة الفارق، لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة بنتيجة 92-80.
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ويحتاج الزمالك إلى الفوز في المباراة المقبلة للتتويج بلقب دوري السوبر، بينما يحتاج الجزيرة إلى الفوز بثلاث مباريات لحسم لقب المسابقة المحلية.
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