انت الان تتابع بعد هدف خالد قمر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سجل خالد قمر مهاجم الفريق الأول بكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى هدفًا لفريقه الاتحاد السكندرى أمام فريق النجوم فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لهذا العام، وحسمها زعيم الثغر لصالحه بهدفين لهدف، والهدف الذى أحرزه قمر رفع رصيده إلى 14 هدفًا فى المركز الثانى فى سباق هدافى الدورى الممتاز، خلف أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المتصدر لقائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا.

وبهذه النتيجة يعزز زعيم الثغر موقف تواجده فى ترتيب جدول الدورى، ويرفع رصيده إلى 36 نقطة فى المركز التاسع متساويًا فى النقاط مع الجونة الذى يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف، بينما يتأزم موقف النجوم الذى يتزيل جدول الترتيب برصيد 25 نقطة. ويستعد أبناء الإسكندرية لمواجهة الدراويش يوم الأحد المقبل فى الدور

وبهذه النتيجة يعزز زعيم الثغر موقف تواجده فى ترتيب جدول الدورى، ويرفع رصيده إلى 36 نقطة فى المركز التاسع متساويًا فى النقاط مع الجونة الذى يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف، بينما يتأزم موقف النجوم الذى يتزيل جدول الترتيب برصيد 25 نقطة. ويستعد أبناء الإسكندرية لمواجهة الدراويش يوم الأحد المقبل فى الدور ربع النهائى من منافسات كأس مصر، بينما يلتقى فريق النجوم مع نظيره الأهلى فى لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من الدورى العام. وجاء ترتيب الهدافين كالتالى: أحمد علي 15 هدفًا. خالد قمر 14 هدفًا. محمود علاء 13 هدفًا. Advertisements صلاح أمين 11 هدفًا. إيريك تراورى 10 أهداف. محمود كهربا 10 أهداف. حسام باولو 10 أهداف. إبراهيما نداي 10 أهداف. جون أنطوي 9 أهداف. مصطفى محمد 9 أهداف. شيميلس بيكلي 9 أهداف.يوسف أوباما 9 أهداف.

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