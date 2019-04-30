انت الان تتابع فان بيرسي يوجه نصيحة إلى توتنهام للفوز على أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

أكد مهاجم وقائد فريق فينورد الهولندى، روبن فان بيرسى، على أن توتنهام الإنجليزى قادر على تخطى فريق أياكس أمستردام، فى اللقاء الذى يجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا، حيث تأهل فريق توتنهام تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني بوتشينيو، بعدما تخطى فريق مانشستر سيتي في المباراة النارية التي جمعت بينهما الأسبوع قبل الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي (4- 4)، وتأهل فريق توتنهام باحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وتحدث فان بيرسى لصحيفة "ميرو" البريطانية قائلا: "فريق مانشستر سيتى كان أفضل من توتنهام فى ربع النهائى، وكان يستحق التأهل، والمباراة الثانية شهدت إثارة كبيرة". وأشار إلى أن: "توتنهام سوف يقدم مباراة كبيرة أمام أياكس، وبوكيتينو مدرب متميز؛ نظرًا لقدرته على الوصول إلى هذا الدور والمنافسة على اللقب، ويمتلك

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