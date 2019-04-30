شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي: ليفربول لديه القوة لسحق برشلونة في 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن فريقه جاهز لمواجهة ليفربول الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، في معقله (كامب نو).

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وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، قال فالفيردي- خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الثلاثاء- «لا أدري ما إذا كان برشلونة وليفربول هما الأفضل في أوروبا، لكننا في نصف النهائي، هم يقاتلون على الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، ونحن توجنا بالليجا، مسيرة الفريقين مختلفة، لكنهم فريق قوي ولديهم مستوى ضغط عال وإيقاع سريع، وكلوب أثبت ذلك مع دورتموند، وأتى به إلى ليفربول، وسيكون خصمًا صعبًا».

وأضاف «نحن نلعب على أرضنا ونريد الانتصار، وندرك قيمة عدم استقبال الأهداف، وندرك أننا علينا الظهور بشكل جيد في المباراتين، ليفربول لديه القوة لسحقنا في 15 دقيقة، وأعتقد أنهم يريدون أيضًا التسجيل وعدم استقبال أهداف، ميسي بخير، وهذا الشهر حصل على راحة أكثر من باقي زملائه، لأن خلال الشهر كان لدينا 3 مباريات في الليجا، ولعبنا مباراتين بدوري الأبطال، وكان الضغط شديدًا ونيتنا كانت حسم اللقب».

وتابع فالفيردي: «الجمهور في كامب نو حاسم بالفعل في الأسابيع الأخيرة، ومع حضور أكثر من 90 ألف مشجع، نلاحظ الفارق وأيضًا الخصم، وأعتقد أنهم سيدعمونا غدًا وجماهير ليفربول كذلك كلمات كلوب بأن الملعب ليس معبدكرة قدم، كان لحماس اللاعبين، وفي النهاية يوجد 22 لاعبًا في الملعب يحاولون التسجيل».