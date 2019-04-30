شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على الإسماعيلي بهدف في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاز فريق حرس الحدود على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل هدف حرس الحدود والمباراة الوحيد اللاعب إيدو موسيس في الدقيقة 28.
بهذا الفوز، رفع حرس الحدود رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع.
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