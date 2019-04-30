شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على النجوم 2-1 في الدوري الممتاز لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز نادي الاتحاد السكندري لكرة القدم،على مضيفه النجوم 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي زعيم الثغر خالد قمر في الدقيقة 26، وخالد متولي في الدقيقة 73، بينما أحرز هدف النجوم لاعب الاتحاد السكندري نور السيد «هدف في مرمى فريقه بالخطأ».

وبالفوز، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 36 نقطة في المركز الثامن مؤقتا،فيما استمر النجوم في المركز الـ18 الأخير برصيد 25 نقطة.