صلاح ينافس ثنائي تشيلسي على جائزة هدف الشهر

دخل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في منافسة شرسة على جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي خلال شهر أبريل / نيسان، بهدفه الرائع في شباك تشيلسي.

وسجل صلاح هدفًا رائعًا من تسديدة صاروخية خلال مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي حسمها الريدز بهدفين دون رد، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر "تويتر" فإن هناك 7 أهداف أخرى مرشحة للمنافسة مع هدف الدولي المصري على جائزة هدف الشهر، وجاءت كالتالي:

- هدف إيدين هازارد لاعب تشيلسي في شباك وست هام.

- هدف ويل هيوز لاعب واتفورد أمام فولهام.

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- هدف ناثانايل مينديز لاعب كارديف سيتي أمام برايتون.

- هدف جونزالو هيجواين لاعب تشيلسي أمام بيرنلي.

- هدف كريستيان إريكسن لاعب توتنهام أمام برايتون.

- هدف دان جوسلينج لاعب نيو كاسل أمام ساوثاهمبتون.

- هدف ريان بابل لاعب فولهام أمام كارديف سيتي.