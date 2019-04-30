اتحاد جدة يوقع صفقة استثمارية جديدة

كشف نادي اتحاد جدة السعودي النقاب عن توقيع عقد بيع العلامة التجارية الخاصة بالنادي لشركة S Team، التي ستتولى إنتاج وتصميم أطقم خاصة بفرق النادي، وطرحها أمام الجماهير عبر المتاجر.

حضر مراسم توقيع العقد الذي يمتد لـ 5 أعوام، رئيس اتحاد جدة لؤي ناظر، والرئيس التنفيذي لشركة S Team، خالد الربيعان. وبحضور لاعبي فريق الاتحاد فهد المولد وألكساندرو بريجوفيتش.

وأوضح ناظر أن التوقيع مع S Team يعد نقلة نوعية في عالم الاستثمار في نادي الاتحاد، لن تقف آثاره عند العوائد المادي، بل ستري الجماهير الفرق في مستوى وجودة ما سيتم تقديمه من أطقم رياضية للنادي ضمن هذا العقد.

وبين رئيس اتحاد جدة أن أثمن ما يميز النادي ويرفع قيمته الاستثماريه هو جمهوره، الذي حطّم كل الأرقام في الحضور، والتفاعل، وقبل ذلك بالوفاء، والعشق الذي لايمكن وصفه، على حد تعبيره.