شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على المقاصة بهدف السعيد فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة وبيراميدز التى تجمعهما حاليًا على ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 31 لمسابقة الدوري، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 29.

وشهد الشوط الأول ضغط مكثف من الفريق الفيومى، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة أمام مرمى بيراميدز عن طريق جون أنطوى وصلاح عاشور، وباولن فوافى، فى الوقت الذى نجح فيه بيراميدز من إحراز هدف التقدم بأقل مجهود عن طريق عبد الله السعيد بعد تمريرة عرضية من عمر خربين فى الدقيقة 29.

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وضم تشكيل المقاصة كلاً من.. محمد كوكو لحراسة المرمى، الدفاع: عصام صبحى – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى، الوسط: أحمد محسن – مصطفى شبيطة – باولن فوافى – ميدو جابر – صلاح عاشور، الهجوم: جون أنطوى.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي. الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر - رجب بكار. الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد مجدي "أفشة" - عبد الله السعيد – كينو. الهجوم: عمر خربين - كريستيان بينافينتي.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.