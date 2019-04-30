شكرا لقرائتكم تعادل سلبى بين المصرى ودجلة فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خيم التعادل السلبيى على مباراة المصرى ووادى دجلة فى الشوط الأول التى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بدأ المصري بتشكيل مكون من:

حراسى المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: عمر كمال واحمد شوشه ومحمود حمد وكريم العراقي

الوسط فريد شوقي - سعيدو سنمبوري – ايزي إيميكا

الهجوم: اسلام عيسى احمد ياسر - محمود وادي

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بينما جاءت تشكيلة دجلة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: إسحاق يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أسامة العزب

الوسط: محمود عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس - إبراهيما نداى

الهجوم: محمد رضا - حسام عرفات

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية و أكثر استحواذاً على الكرة من قبل لاعبي وادي دجلة بفضل تحركات لاعبيه لرغبتهم فى خطف النقاط الثلاث للبقاء رسمياً فى الدوري ، بينما لعب المصري على التأمين الدفاعي للحفاظ على شباكه نظيفة معتمداً على الهجمات المرتدة لكن دون ترجمة لأهداف.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 39 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 42 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة .