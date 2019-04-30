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شكرا لقرائتكم حسام حسن بعد تعادل سموحة والجونة: لعبنا بدون خط دفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، أنه راضى عن التعادل أمام الجونة باللقاء الذى جمعهم مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز .
وأوضح حسام حسن خلال تصريحات صحفية أن فريقه خاض المباراة بدون خط دفاع بسبب غياب كل من السيد فريد ومحمود عزت وهذا الامر غريب فى كرة القدم.
وأشار المدير الفنى لسموحه أن فريق الجونة يمتلك لاعبين أصحاب خبرات و شباب متميزين لابد من أحترامهم على أرض الملعب .
وتعادل فريق سموحة بقيادة حسام حسن أمام نظيره الجونة سلبيا فى المباراة التى جمعتهما بملعب المكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.
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