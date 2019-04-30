شكرا لقرائتكم حسام حسن بعد تعادل سموحة والجونة: لعبنا بدون خط دفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، أنه راضى عن التعادل أمام الجونة باللقاء الذى جمعهم مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز .

وأوضح حسام حسن خلال تصريحات صحفية أن فريقه خاض المباراة بدون خط دفاع بسبب غياب كل من السيد فريد ومحمود عزت وهذا الامر غريب فى كرة القدم.

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وأشار المدير الفنى لسموحه أن فريق الجونة يمتلك لاعبين أصحاب خبرات و شباب متميزين لابد من أحترامهم على أرض الملعب .

وتعادل فريق سموحة بقيادة حسام حسن أمام نظيره الجونة سلبيا فى المباراة التى جمعتهما بملعب المكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.