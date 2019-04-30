شكرا لقرائتكم الهدف الـ 90 يبتسم لعبد الله السعيد خلال مسيرته الكروية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز أن يصل لهدفه الـ 90 هدفا بعد تسجيله هدفا فى شباك مصر المقاصة فى الدقيقة 29 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري.

أهداف عبد الله السعيد الـ90 جاءت مع الاندية التى لعب لها سواء الإيماعيلى او الأهلى او بيراميدز وذلك فى مختلف البطولات المحلية.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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