شكرا لقرائتكم كرم كردى رئيسا لبعثة المنتخب الأولمبى فى أوزباكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المنتخب الأولمبى نظيره أوزباكستان وديا خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. وتقرر رئاسة كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لبعثة منتخب مصر الأوليمبي خلال رحلته إلى أوزباكستان لمواجهة منتخب الأخير ودياً مرتين. Advertisements يذكر أن كرم كردي يتولى الإشراف على منتخب مصر الأوليمبي بقيادة غريب.

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