شكرا لقرائتكم الأهلي يُحيل صاحب "وقفة شعبان" أمام الزمالك للتحقيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادي الأهلي التحقيق مع هشام شعبان لاعب فريق الشباب، وصاحب الوقفة الشهيرة في لقاء قطبي الكرة المصرية للشباب الأخير، والذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1.

وأجري المدير الإداري لفريق الشباب بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بمهاجم الفريق الأحمر، يبلغه بقرار التحقيق معه، لما بدر منه في لقاء الأهلي والزمالك للشباب.

ويخضع اللاعب للتحقيق بناء علي قرار سيد عبدا لحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، استنادا للصورة التي تم تسريبها خلال الساعات الماضية والخاصة بارتداء اللاعب لقميص نادي الهلال السعودي، فضلا عن تصريحات مسجلة للاعب يعترف فيها باقترابه من الانضمام لنادي عربي كبير، حال إلغاء مسابقة 97 هذا الموسم وعدم قيده من قبل النادي الأهلي في الموسم القادم.

وكان هشام شعبان قد تلقي عدة اتصالات هاتفية أخري من مسئولين بالنادي طلبوا منه توضيح حقيقة الصورة، ونفي توقيعه لنادي الهلال أو أي نادي وهو الأمر الذي رفضه اللاعب مؤكدا لهم أنه في حال عدم قيده بنهاية الموسم الجاري سيتخذ كل القرارات التي تصب في مصلحته ومصلحة أسرته ومستقبله سواء بالانتقال لنادي خارجي أو مصري.

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هشام شعبان لاعب فريق الشباب



هشام شعبان لاعب فريق الشباب



هشام شعبان لاعب فريق الشباب