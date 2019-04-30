شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم الزمالك.. ويؤجل حسم لقب دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجزيرة في تأجيل حسم لقب دوري السوبر لكرة السلة، بعد فوزه على الزمالك 92-80، في ثالث مباريات نهائي البطولة التي جرت مساء الثلاثاء بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
واستطاع الجزيرة العودة للمباراة بالرغم من تأخره في الشوط الأول، وأنهى المباراة لصالحه، ليحقق فوزه الأول في نهائي البطولة التي تقام بنظام (الأفضل من 5(.
وكان الزمالك قد حقق الفوز في أول مباراتين، ليدخل الفريقان في مباراة رابعة تقام مساء غدٍ الأربعاء، ويحتاج الزمالك للفوز لتحقيق اللقب، وحال فوز الجزيرة، سيلتقى الفريقان في مباراة فاصلة يوم 4 مايو.
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