شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحتفل بتتويج يد الزمالك بالدوري.. ويصرف جميع المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك بلاعبي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، واصفًا تحقيقهم البطولات محليًا وأفريقيًا بالشيء المميز، لافتًا إلى أنهم شرفوا نادي الزمالك، خاصة بعد التتويج بدرع الدورى على حساب الأهلى.

وأضاف منصور خلال استقباله أبطال اليد بمقر النادى، إنه سعيد بفوزهم بعدة بطولات في موسم واحد، موجهًا الشكر للجهاز الفني بقياده باسم السبكي وحمادة عبد الباري رئيس الجهاز الإداري وحسام غريب رئيس جهاز اليد.

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وقال مرتضى منصور: "أي شكر لن يوفي نجوم اليد حقهم لأنهم أسعدوا الزملكاوية جميعًا وشرفوهم، وأتمنى التوفيق لفريق الكرة بالفوز في مباراة النجم الساحلي بتونس لحصد بطاقة التأهل".

وشدد رئيس الزمالك على أن هذا الموسم هو أحسن موسم للزمالك؛ وفوز اليد على الأهلى والتتويج بالدورى كان بشرة خير قبل فوز الفريق الكروى الأول علي النجم الساحلي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب، موجهًا الشكر للدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس إدارة النادي معلقا: "وشها حلو".

وفي السياق ذاته قرر مرتضى منصور صرف جميع مستحقات لاعبي فريق كرة اليد فى الحال، خلال تكريمه للاعبين اليوم، الثلاثاء، بعد الإنجازات المتتالية التى يحققونها محليًا وأفريقيًا، وحضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي التكريم تقديرا للاعبين والجهاز الفني.