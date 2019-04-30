شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. التعادل السلبى يجمع المصرى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصرى ووادى دجلة بالتعادل السلبى، فى اللقاء المقام باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى.

بدأ المصرى بتشكيل مكون من:

حراسى المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال واحمد شوشه ومحمود حمد وكريم العراقي.

الوسط فريد شوقى - سعيدو سنمبورى – ايزى إيميكا.

الهجوم: اسلام عيسى احمد ياسر - محمود وادي.

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بينما جاءت تشكيلة دجلة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

الدفاع: إسحاق يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أسامة العزب.

الوسط: محمود عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس - إبراهيما نداى.

الهجوم: محمد رضا - حسام عرفات.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية وأكثر استحواذاً على الكرة من قبل لاعبى وادى دجلة بفضل تحركات لاعبيه لرغبتهم فى خطف النقاط الثلاث للبقاء رسمياً فى الدورى، بينما لعب المصرى على التأمين الدفاعى للحفاظ على شباكه نظيفة معتمداً على الهجمات المرتدة لكن دون ترجمة لأهداف.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 39 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 42 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة .