شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الله السعيد يحرز الهدف رقم 90 محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للهدف رقم 90 محليًا بعد إحرازه لهدف فى مرمى مصر المقاصة خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري.

ونجح السعيد فى إحراز 90 هدفًا مع الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز فى مختلف البطولات المحلية سواء الدوري أو كأس مصر أو السوبر المحلي.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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