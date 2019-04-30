سوبر كورة.. الأهلي يُحيل صاحب "وقفة شعبان" أمام الزمالك للتحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النادي الأهلي التحقيق مع هشام شعبان لاعب فريق الشباب، وصاحب الوقفة الشهيرة في لقاء قطبي الكرة المصرية للشباب الأخير، والذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1.

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