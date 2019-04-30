الجهاز الفني للفراعنة يحضر مباراة الاتحاد السكندري والنجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مباراة الاتحاد السكندري والنجوم المقامة على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى المصري. وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى: وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى: حراسة المرمى: الهانى سليما الدفاع: محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق - السيد سال الوسط: أحمد توفيق - نور السيد - خالد الغندو الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر بينما ضمت تشكيلة النجوم: بينما ضمت تشكيلة النجوم: أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى. Advertisements أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد، كريم فؤاد في خط الدفاع. محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، طوسين أومويلي في خط الوسط. أيمن الغباشي في الهجوم.

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