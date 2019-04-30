شكرا لقرائتكم خبر عن كرم كردي رئيسًا لبعثة المنتخب الأولمبى فى أوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر رئاسة كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لبعثة منتخب مصر الأولمبي خلال رحلته إلى أوزباكستان لمواجهة منتخب الأخير وديًا مرتين. وأنهى منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الاتفاق على خوض وديتين أمام منتخب أوزباكستان خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020. يذكر أن كرم كردي يتولى الإشراف على منتخب مصر الأولمبي بقيادة غريب.

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