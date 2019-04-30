شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مهارة فردية من كينو مع مدافع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البرازيلى ماركوس كينو لاعب بيراميدز فاصلاً من المهارة الفردية، أمام أحمد عبد العزيز مودى مدافع المقاصة خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من: محمد كوكو لحراسة المرمى، الدفاع: عصام صبحى – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى، الوسط: أحمد محسن – مصطفى شبيطة – باولن فوافى – ميدو جابر – صلاح عاشور، الهجوم: جون أنطوى.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر - رجب بكار. الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد مجدي "أفشة" - عبد الله السعيد – كينو. الهجوم: عمر خربين - كريستيان بينافينتي.

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ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.