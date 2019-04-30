إنفوجراف.. زي النهاردة.. خسارة منتخب مصر أمام فرنسا 0 / 5

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 30 أبريل، تعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للهزيمة 0 / 5 أمام منتخب فرنسا فى لقاء ودي بملعب دي فرانس بباريس. سجل أهداف منتخب فرنسا 2003 وقتها كلاً من جابرييل سيسي "هدفين" وتيري هنري وروبرت بيريس وأوليفر كابو. كما شهد هذا اليوم فوز الزمالك على الأهلى 2 / 1 في لقاء القمة رقم 29 سجل هدفي الزمالك حمادة إمام وللأهلى رفعت الفناجيلي. Advertisements

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