بث مباشر.. مباراة توتنهام وأياكس في نصف نهائي أبطال أوروبا

كتب: أحمد أبوعقيل يشاهد جمهور كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء بث مباشر لمباراة توتنهام الإنجليزي ضد أياكس امستردام الهولندي في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا موسم 2019. وكان توتنهام صعد على حساب مانشستر سيتي في دور الثمانية بهدف إعتباري بعد إنتهاء مجموع المبارتين 4-4 وتأهل توتنهام بأسبقية احراز هدف في ملعب مانشستر سيتي. بينما تأهل أياكس أمستردام على حساب يوفينتوس بمجموع المبارتين 3-2 ويصطدم اليوم بتوتنهام في مباراة تحديد طرف نهائي دوري ابطال أوروبا في انتظار الفريق الآخر من مباراة ليفربول وبرشلونة التي ستجري مباراة الذهاب غدا على ملعب برشلونة. Advertisements

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