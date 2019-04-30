أبطال أوروبا | التشكيل.. زياش وتاديتش سلاحا أياكس أمام توتنهام

كتب: بلال السيسي
أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق أياكس الهولندي، التشكيل الذي يخوض به مباراة توتنهام الإنجليزي، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب "وايت هارت لين"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
جاء تشكيل أياكس
كالآتي:
حراسة المرمى : أونانا.
خط الدفاع: فيلتمان، دي ليخت، فان دي بيك.
خط الوسط: بليند ، تاليافيكو، شوني، دي يونج.
الهجوم: تاديتش، حكيم زياش، نيريس.
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