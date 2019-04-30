كتب: أحمد موسى أعلن ماورسيو بوكتينيو، المدير الفني لتوتنهام عن تشكيل فريقه، الذي سيواجه أياكس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وجاء تشيكل توتنهام كالتالي: ويستضيف توتنهام نظيره أياكس على ملعب الفريق اللندني الجديد، قبل أن يحل ضيفًا على الفريق الهولندي يوم الأربعاء بعد المقبل في مباراة الإياب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبطال أوروبا| تشكيل توتنهام أمام أياكس.. ديلي ألي يقود الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.