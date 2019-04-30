شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ ينشر صورة الرئيس التونسي مع كأس زايد للأندية والان مع التفاصيل

نشر عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، صورة الرئيس التونسي السبسي وهو يحمل كأس زايد للأندية العربية للأبطال عقب عودة النجم الساحلي لتونس بعد الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف. ونشر "آل الشيخ" : الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وكأس زايد للأندية العربية الأبطال.. الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر أن تكون النسخة المقبلة للبطولة تحمل أسم الملك محمد السادس ملك المغرب.

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