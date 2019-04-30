انت الان تتابع هكذا رد نادي برشلونة على تصريحات «يورجن كلوب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

برشلونة

رد نادي برشلونة الإسباني على تصريحات المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب التي قال فيها: "إن ملعب الكامب نو" الذي سيحتضن مباراة الذهاب ضد ليفربول أمام البرسا "ليس معبدا"، ويشتهر ملعب "الكامب نو" بأنه يصيب اللاعبين والمدربين الذين يواجهون برشلونة عليه بحالة من الرعب والخوف، بسبب حجمه الكبير والضغط الذي تمارسه جماهير برشلونة؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على الفريق الضيف، إلا أن كلوب قلل من حجم هذا الهاجس، وقال في حوار صحفي: "الكامب نو مجرد ملعب، إنه كبير نعم، لكنه ليس معبد كرة القدم".

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ولم يتأخر رد برشلونة، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر مناطق متفرقة من الملعب الضخم مرفقًا بتعليق "هذا الكامب نو.. بيتنا ومعبدنا وقلعتنا"؛ حيث لقي الفيديو تفاعلا إيجابيا كبيرا، حيث اعتبره أنصار "البارسا" أفضل رد على ما صرح به المدرب الألماني، البالغ من العمر 51 عاما. وقال معلقون