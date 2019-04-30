انت الان تتابع هكذا رد نادي برشلونة على تصريحات «يورجن كلوب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
برشلونة
رد نادي برشلونة الإسباني على تصريحات المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب التي قال فيها: "إن ملعب الكامب نو" الذي سيحتضن مباراة الذهاب ضد ليفربول أمام البرسا "ليس معبدا"، ويشتهر ملعب "الكامب نو" بأنه يصيب اللاعبين والمدربين الذين يواجهون برشلونة عليه بحالة من الرعب والخوف، بسبب حجمه الكبير والضغط الذي تمارسه جماهير برشلونة؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على الفريق الضيف، إلا أن كلوب قلل من حجم هذا الهاجس، وقال في حوار صحفي: "الكامب نو مجرد ملعب، إنه كبير نعم، لكنه ليس معبد كرة القدم".
ولم يتأخر رد برشلونة، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر مناطق متفرقة من الملعب الضخم مرفقًا بتعليق "هذا الكامب نو.. بيتنا ومعبدنا وقلعتنا"؛ حيث لقي الفيديو تفاعلا إيجابيا كبيرا، حيث اعتبره أنصار "البارسا" أفضل رد على ما صرح به المدرب الألماني، البالغ من العمر 51 عاما. وقال معلقون
ولم يتأخر رد برشلونة، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر مناطق متفرقة من الملعب الضخم مرفقًا بتعليق "هذا الكامب نو.. بيتنا ومعبدنا وقلعتنا"؛ حيث لقي الفيديو تفاعلا إيجابيا كبيرا، حيث اعتبره أنصار "البارسا" أفضل رد على ما صرح به المدرب الألماني، البالغ من العمر 51 عاما.
وقال معلقون إن أحسن طريقة يمكن الرد بها على كلوب، هي الفوز على فريقه بنتيجة كبيرة، وحسم التأهل إلى النهائي، حيث يلتقي الفريقان مساء غد الأربعاء على ملعب الكامب نو في ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان فريق برشلونة قد نجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني الممتاز بعدما حقق الفوز على فريق ليفانتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا رد نادي برشلونة على تصريحات «يورجن كلوب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.