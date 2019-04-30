انت الان تتابع الكاف يعلن اسم حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
الزمالك
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الكونغولي ندالا نجامبو، حكمًا لمباراة النجم الساحلي التونسي والزمالك المقرر إقامتها في سوسة، الأحد المقبل، في إطار إياب الدور قبل النهائي من كأس الكونفيدرالية؛ حيث يعد نجامبو واحدًا من الحكام الشباب داخل القارة الأإفريقية وهو من مواليد 1987 بمدينة كينشاسا، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2013، كان الزمالك تأهل للمباراة نصف النهائية على حساب فريق حسنية أغادير المغربي بعدما حقق الفوز في مباراة الإياب بهدف نظيف بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.
واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يتخطى نظيره النجم الساحلي التونسي، بصعوبة، بعدما حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد، أحرزه محمود عبدالمنعم "كهربا" في الدقيقة 37 من زمن اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية،
واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يتخطى نظيره النجم الساحلي التونسي، بصعوبة، بعدما حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد، أحرزه محمود عبدالمنعم "كهربا" في الدقيقة 37 من زمن اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والذي شهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا وصل إلى 30 ألف مشجع، وبهذا الفوز يضع فريق القلعة البيضاء الزمالك قدمًا في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولكن ينتظر مباراة العودة في استاد «سوسة» بتونس.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 5 مايو المقبل على ملعب سوسة في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى نهائي البطولة.
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