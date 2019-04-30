انت الان تتابع ليفربول ضد برشلونة.. نجم «البلوجرانا» يرد على كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
راكيتيتش
يرى الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم فريق برشلونة الإسباني، أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، من أفضل اللاعبين في العالم، مشيرًا إلى أن البلوجرانا حريص على تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التتويج ببطولة الدوري، جاء ذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الفريقين غدًا الأربعاء على ملعب الكامب نو، في ذهاب نصف نهائي المسابقة الأوروبية، قائلًا: "سنحاول تحويل الموسم المثالي إلى حقيقة واقعية، لدينا ثقة كبيرة بعد الفوز بالدوري، نحن حريصون على تحقيق تلك البطولة".
نجم برشلونة، انتقل للحديث عن فيرجيل: "نتحدث عن واحد من أفضل المدافعين في العالم، نكن له كل الاحترام، لقد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، دفاع ليفربول منظم بشكل جيد، ولا يترك الكثير من المساحات، سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا، لايمكننا السماح لهم بالاستحواذ على الكرة وترك الملعب". اللاعب
اللاعب الكرواتي رد على تصريحات يورجن كلوب مدرب ليفربول، بشأن ملعب الكامب نو، قائلا: "سمعت ما قاله، هو يريد فقط تخفيف الضغط عن لاعبي فريقه، إنه يريد منهم أن يروا هذا الاستاد مجرد ملعب آخر، لكن اللعب في كامب نو مختلف عن أي ملعب آخر".
وعن ثنائي ليفربول السابق، قال: "أنا متأكد من أن لويس سواريز وفيليب كوتينيو يشعران بالامتنان الشديد لناديهم السابق، الأمر سيكون مميزًا بالنسبة لهم، واتمنى أن يتمكنوا من الاستمتاع باللعب غدًا مع برشلونة".
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