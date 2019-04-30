أحمد شوبير يهاجم الكاف بسبب بكاري جاساما

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تحرير:أحمد ثروت ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
هاجم أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي "كاف" بسبب تكرار الأخطاء التى يرتكبها الحكم الجامبى بكارى جاساما حكم مباراة الإياب بين الفريق الأحمر وما ميلودى صن داونز الجنوب إفريقى فى لقاء الإياب بدورى أبطال إفريقيا، وخلال مباراة الذهاب بنصف نهائي البطولة بين الترجى ومازيمبى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "جاساما فى مباراة الترجى ومازيمبى بعد احتسابه طردا بشكل غريب ضد لاعب مازيمبى بطريقة خاطئة، وحرمان الفريق التونسى من ضربة جزاء صحية".
وأضاف: "جاساما أصبح فتى مدللا لدى الاتحاد الإفريقى، ولا يوجد أى مبرر لهذا الأمر؛ لما يفعله من أخطاء فى المباريات". وطالب شوبير بعدم استقدام الحكام الأجانب فى مباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وشدد على دعم الحكام المصريين ومساندتهم خلال الفترة المقبلة. وحقق فريق الترجي التونسي، الفوز على
وأضاف: "جاساما أصبح فتى مدللا لدى الاتحاد الإفريقى، ولا يوجد أى مبرر لهذا الأمر؛ لما يفعله من أخطاء فى المباريات".
وطالب شوبير بعدم استقدام الحكام الأجانب فى مباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وشدد على دعم الحكام المصريين ومساندتهم خلال الفترة المقبلة.
وحقق فريق الترجي التونسي، الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى، على الملعب الأولمبي برادس، في ذهاب دور نصف نهائي، دوري أبطال إفريقيا، ويحل الترجى ضيفًا على مازيمبي، في مواجهة الإياب، يوم السبت المقبل، ويحتاج للحفاظ على فوزه، أو التعادل بأي نتيجة، فيما يحتاج أصحاب الأرض للفوز بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية.
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