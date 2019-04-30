انت الان تتابع محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

محمد صلاح

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره برشلونة الإسباني، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب الكامب نو، حيث أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، ويدخل فريق الريدز المباراة للمرة الثانية على التوالي في نصف نهائي دوري الأبطال، ويتطلع الألماني يورجن كلوب إلى التأهل للمرة الثانية لنهائي البطولة، لكن هذه المرة على حساب العملاق الكتالوني برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.

وجاءت قائمة ليفربول الإنجليزي كالتالي: "أليسون، مينيوليه، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، هيندرسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، شامبرلين، أرنولد". وكان فريق ليفربول قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب فريق بورتو البرتغالي

Advertisements