انت الان تتابع محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
محمد صلاح
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره برشلونة الإسباني، مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب الكامب نو، حيث أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، ويدخل فريق الريدز المباراة للمرة الثانية على التوالي في نصف نهائي دوري الأبطال، ويتطلع الألماني يورجن كلوب إلى التأهل للمرة الثانية لنهائي البطولة، لكن هذه المرة على حساب العملاق الكتالوني برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.
وجاءت قائمة ليفربول الإنجليزي كالتالي: "أليسون، مينيوليه، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، هيندرسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، شامبرلين، أرنولد". وكان فريق ليفربول قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب فريق بورتو البرتغالي
وجاءت قائمة ليفربول الإنجليزي كالتالي:
"أليسون، مينيوليه، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، هيندرسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، شامبرلين، أرنولد".
وكان فريق ليفربول قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب فريق بورتو البرتغالي الذي تغلب عليه بنتيجة 6-1 مجموع المباراتين؛ حيث انتهت مباراة الذهاب في الأنفياد بهدفين دون رد للريدز، بينما أنهى ليفربول مباراة الإياب بنتيجة 4- 1.
يذكر أن فريق ليفربول قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة سجلها محمد صلاح هدفين وساديو ماني هدفين ونابي كيتا هدف وحيد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.