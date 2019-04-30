انت الان تتابع أحمد الأحمر: حصدنا 11 بطولة في 4 سنوات لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
الزمالك
أشاد أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك بدعم مجلس الإدارة للفريق؛ وهو ما أدى إلى سيطرة كرة اليد بالزمالك على البطولات محليا وإفريقيا، وأضاف الأحمر أن يد الزمالك فاز بـ11 بطولة في السنوات الأربع الأخيرة وهو ما يعد إنجازا كبيرا لأي فريق وهذا بفضل دعم الإدارة، كما وعد أحمد الأحمر رئيس ناديه بمواصلة الفوز وحصد البطولات فى الفترة المقبلة. ووجه محمد عبدالسلام ريشة لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك الشكر للمسئولين في النادي بعد دعمهم اللا محدود للاعبين والجهاز الفني حتى تحققت البطولات محليا وإفريقيا.
وأضاف ريشة أن رئيس القلعة البيضاء لم يبخل على كوماندوز اليد بمعسكرات أو ملابس وقدم الدعم الكامل للفريق. وأوضح ريشة أن لاعبي الزمالك كلهم علي قلب رجل واحد، ولديهم روح عالية واعدًا بأن بطولات الزمالك لن تتوقف مستقبلا. وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب دوري المحترفين بعد فوزه على الأهلي
وأضاف ريشة أن رئيس القلعة البيضاء لم يبخل على كوماندوز اليد بمعسكرات أو ملابس وقدم الدعم الكامل للفريق.
وأوضح ريشة أن لاعبي الزمالك كلهم علي قلب رجل واحد، ولديهم روح عالية واعدًا بأن بطولات الزمالك لن تتوقف مستقبلا.
وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب دوري المحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 21- 18 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد الماضي على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر في ختام مباريات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد؛ حيث رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة، بينما يمتلك الأهلي 39 نقطة في المركز الثاني، ودخل أبناء ميت عقبة اللقاء وهم في المركز الأول وكانوا في حاجة للتعادل فقط للفوز باللقب، بينما كان يحتاج المارد الأحمر للفوز حتى يخطف اللقب من الزمالك.
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