انت الان تتابع مران الزمالك.. عودة حازم إمام وبوطيب يواصل التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

انتظم حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، المقامة حاليا، على ملعب النادي، في إطار استعدادات الفريق لمباراة العودة أمام النجم الساحلي في الدور قبل النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل. وجاءت مشاركة حازم إمام في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك وسموحة في مسابقة الدوري وجاهزيته من الناحية الطبية للوجود في مباراة العودة أمام النجم الساحلي.

ووجد خالد بوطيب، مهاجم الفريق، في مقر النادي، لأداء البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من الإصابة في الركبة والتي تعرض لها خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز. وقام لاعبو الفريق بعمل جلسات استشفاء في الجيمانزيوم والمغطس داخل النادي من أجل استرخاء العضلات بعد المباراة القوية

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