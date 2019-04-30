راكيتيتش: ما يقوله ميسي يجب أن نتبعه

أكد إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، أنه وجميع زملائه خلف قائد الفريق ليونيل ميسي، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستضيف برشلونة غدًا الأربعاء، ليفربول في ذهاب نصف النهائي، بمعقل البلوجرانا "كامب نو".

وقال راكيتيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان يتوجب علينا الفوز بلقب الليجا، قبل المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث ندخل المباراة مع الكثير من الثقة ويمكننا دائمًا تحسين الأمور ويجب أن نتعلم من أخطائنا السابقة".

وأضاف: "تصريحات ميسي حول رغبته في اللقب؟ كل ما يقوله قائدنا يجب أن نتبعه، ونحن جميعًا معه تماما، ورؤيته يرفع كأس الليجا السبت الماضي بهذه السعادة تُحفز الجميع، وإذا كان ليو سعيدًا بالفوز بكل لقب فهذا يجعلنا جميعًا أكثر شغفا".

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وتابع: "لقد فاز بـ10 القاب في الليجا منذ 15 عاما، وإذا كان سعيدًا بالفوز فماذا يقول البقية؟ نحن مستعدون، فنحن برشلونة ونريد الفوز بكل شيء، ونسير خلف أفضل لاعب في تاريخ اللعبة".

وعن تصريح كلوب بأن ملعب كامب نو ليس معبدًا، علق: "متأكد أنه أراد فقط أن يزيل الضغط عن لاعبيه، وأحترم رؤيته، لكن بالنسبة لي اللعب في كامب نو شيء مختلف، وأمر مميز، ولا يهم ما إذا كان معبدًا أم لا".

واختتم: "هو ملعب مختلف، وبه أجواء مميزة ويجب احترام ذلك، وأتمنى أن ألعب كل مباراة في كامب نو مع الجماهير والأجواء، لكن لدي احترام للجميع".