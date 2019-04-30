أعلن ماوريسيو بوكيتينو، وإيريك تين هاج، المديران الفنيان لناديي توتنهام الإنجليزي، وأياكس الهولندي، تشكيل فريقيهما، لمباراتهما الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف توتنهام لقاء الذهاب على ملعب "توتنهام ستاديوم"، بينما يستضيف أياكس لقاء العودة الأسبوع المقبل.
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
لوريس- تريبيير- سانشيز- ألديرفيريلد- فيرتونخين- روز- وانياما- آلي- إريكسن- لوكاس مورا- يورينتي.
أما تشكيل أياكس فجاء كالتالي:
أونانا- فيلتمان- دي ليخت- بليند- تاليافيكو- شوني- دي يونج- فان دي بيك- زياش- نيرس- تاديتش.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل توتنهام وأياكس في نصف نهائي الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.