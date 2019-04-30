تشكيل توتنهام وأياكس في نصف نهائي الأبطال

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، وإيريك تين هاج، المديران الفنيان لناديي توتنهام الإنجليزي، وأياكس الهولندي، تشكيل فريقيهما، لمباراتهما الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف توتنهام لقاء الذهاب على ملعب "توتنهام ستاديوم"، بينما يستضيف أياكس لقاء العودة الأسبوع المقبل.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

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لوريس- تريبيير- سانشيز- ألديرفيريلد- فيرتونخين- روز- وانياما- آلي- إريكسن- لوكاس مورا- يورينتي.

أما تشكيل أياكس فجاء كالتالي:

أونانا- فيلتمان- دي ليخت- بليند- تاليافيكو- شوني- دي يونج- فان دي بيك- زياش- نيرس- تاديتش.