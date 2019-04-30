جوارديولا ينافس كلوب ومدرب "هابط" على جائزة الأفضل في أبريل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء عن قائمة المرشحين لجائزة مدرب شهر أبريل، والتي ضمت أربعة مدربين فقط.

وضمت القائمة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون والإنجليزي سكوت باركر المجير الفني لفريق فولهام.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب بريميرليج برصيد 92 نقطة، ويلاحقه ليفربول برصيد 91 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية عمر المسابقة، وحقق الفريقان الفوز في جميع مبارياتهما خلال شهر أبريل.

كما قاد سانتو فريق وولفرهامبتون لشهر مميز، حقق خلاله 10 نقاط في خمس مباريات، وتغلب على فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال، بينما حقق فريق فولهام انتفاضة متأخرة بقيادة باركر، بعد إعلان هبوطه رسميًا، حيث فاز في ثلاث مباريات متتالية دون استقبال أهداف.