بايرن ميونخ ينافس عملاقا إنجليزيا على ضم عطال

دخل المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال، حسابات عملاق الإنجليزي، تمهيدا لمحاولة ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما كشفته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن مدافع نيس الفرنسي يتواجد ضمن مفكرة تشيلسي، بعد المستويات المميزة التي يقدمها منذ بداية الموسم.

وبحسب ذات المصدر، فإن العرض الذي سيقدم من النادي الإنجليزي سيصل إلى 35 مليون إسترليني.

وتجدر الإشارة إلى أن تشيلسي تقدم بطلب للاتحاد الدولي للعبة، من أجل رفع العقوبة المسلطة على النادي بحرمانه من إبرام صفقات لفترتي انتقالات .

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وسجل عطال 7 أهداف هذا الموسم رفقة فريقه في الدوري الفرنسي، آخرها "هاتريك" في شباك جانجون.

فيما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع يوسف عطال، صاحب الـ22 عامًا، لتعويض رحيل البرازيلي رافينيا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وتأتي هذه الرغبة من البايرن، رغم تعاقده مع الظهير الفرنسي بينيامين بافارد، لاعب شتوتجارت الألماني، إلا أنه من المتوقع أن يُعتمد عليه كقلب دفاع، ليصبح عطال الخيار الأمثل لمنافسة جوشوا كيميتش في مركز الظهير الأيمن.