نجم بايرن ميونخ السابق يتوقع حسم البوندسليجا بأقدام جوتزه

يتوقع نجم بايرن ميونخ السابق، لعب ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند، دور البطولة في تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني هذا الموسم.

وخلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للبوندسليجا، قال ستيفان إيفنبرج نجم البايرن السابق "ماريو بإمكانه حسم اللقب لصالح بوروسيا دورتموند، وإثبات جدارته لفريقيه السابق والحالي".

وأضاف "بعد الشكوك التي أحاطت به طوال السنوات القليلة الماضية، ستكون قصة مذهلة إذا نجح في تحقيق ذلك".

وأمضى ماريو جوتزه 3 سنوات بقميص الفريق البافاري، قبل أن يعود إلى صفوف بوروسيا دورتموند في عام 2016، بعد رحلة غير موفقة.

Advertisements

وتطرق إيفنبرج للحديث عن امتلاك بايرن ميونخ، لاعبين أفضل، ما سيساهم في تتويج الفريق البافاري بلقب البوندسليجا هذا الموسم.

وعن ذلك، قال إيفنبرج "بوجود ليفاندوفسكي وجنابري وكومان، فالبايرن لديه أسلحة أكثر من دورتموند، كما أن الفريق البافاري يمتلك مصيره بيديه".

يذكر أن بايرن ميونخ يتربع على عرش الصدارة برصيد 71 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الوصيف، قبل 3 جولات على النهاية.ِ