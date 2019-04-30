السبسي يُكرم النجم الساحلي في قصر قرطاج

استقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وفد النجم الساحلي، الذي تقدمه رئيس النادي، رضا شرف الدين.

وجدد السبسي، تهنئته للاعبي النجم الساحلي، بعد تتويج فريق كرة القدم بكأس زايد للأندية الأبطال على حساب الهلال السعودي، وكذلك تتويج فريق كرة اليد ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وأعرب السبسي عن تقديره لجهود لاعبي النجم الساحلي، من أجل رفع الراية التونسية في كافة المحافل الرياضية العربية والإقليمية والدولية.

ومنح رئيس الجمهورية، النوع الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي إلى رضا شرف الدين، تقديرًا لتميزه في تسيير إدارة الفريق التونسي.

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حضر الاستقبال، وزيرة شئون الرياضة، سنية بالشيخ، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد، مراد المستيري.

وأهدى رضا شرف الدين، قميص النجم الساحلي، إلى الرئيس التونسي.

وقال شرف الدين عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك "سعدت باستقبالي من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كما لا يسعني إلا أن أقدم كل عبارات الشكر والتقدير له".

وأضاف "أشكر فخامة رئيس الجمهورية على هذا التكريم، هذا الوسام ليس موجهًا لشخصي فقط ولكن لكل المسيرين في النجم الساحلي".