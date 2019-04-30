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جدة - عمرو شويل 10 مباريات تضع الزمالك على منصات التتويج
خاض نادي الزمالك 27 مباراة في الدوري هذا الموسم ويتبقى له 7 مباريات ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، بفارق نقطه وحيدة عن الأهلى صاحب المركز الثاني ، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية وإذا نجح أبناء ميت عقبة في حصد النقاط المتبقية لهم في الدوري كاملة يتوج الزمالك مباشرة باللقب الـ 13 في تاريخه .
10 مباريات تضع الزمالك على منصات التتويجوعلى الصعيد الإفريقي تمكن الزمالك من الفوز على النجم الساحلي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي للكونفدرالية الإفريقية في مباراة الذهاب بهدف نظيف وإذا نجح الفارس الأبيض أن يتخطي الفريق التونسي في المباراة المقبلة سوف يلعب المباراة النهائيه أمام الفائز من الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أنتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين نظيفين
ويأمل نادي الزمالك أن يجمع بين اللقبين الدوري والكونفدرالية هذا الموسم بعد الغياب عن منصات التتويج الإفريقية منذ عام 2002 وكان قد جمع بين بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا ومنذ تلك الفترة لم يستطع الزمالك أن يحصد أي لقب إفريقي .
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