جدة - عمرو شويل 10 مباريات تضع الزمالك على منصات التتويج

خاض نادي الزمالك 27 مباراة في الدوري هذا الموسم ويتبقى له 7 مباريات ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، بفارق نقطه وحيدة عن الأهلى صاحب المركز الثاني ، ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية وإذا نجح أبناء ميت عقبة في حصد النقاط المتبقية لهم في الدوري كاملة يتوج الزمالك مباشرة باللقب الـ 13 في تاريخه .

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10 مباريات تضع الزمالك على منصات التتويج

وعلى الصعيد الإفريقي تمكن الزمالك من الفوز على النجم الساحلي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي للكونفدرالية الإفريقية في مباراة الذهاب بهدف نظيف وإذا نجح الفارس الأبيض أن يتخطي الفريق التونسي في المباراة المقبلة سوف يلعب المباراة النهائيه أمام الفائز من الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أنتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين نظيفين