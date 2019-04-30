شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يفوز على النجوم 2 - 0 فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اقتنص الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية من انياب نظيره النجوم فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى.

احرز هدفي الاتحاد السكندري كل من خالد قمر وخالد الغندور في الدقيقة 25 و72 علي الترتيب، بينما احرز هدف النجوم مدافعه محمود فتح الله في الدقيقة 90 .

وبهذه النتيجة، أرتفع رصيد الاتحاد السكندري الي النقطة 36 ويصبح في المركز الثامن ، بينما يستمر النجوم في المركز الاخير برصيد 25 نقطة .

وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق - السيد سالم

الوسط: أحمد توفيق - نور السيد - خالد الغندور

الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر

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بينما ضمت تشكيلة النجوم:

أحمدعبد الفتاح في حراسة المرمى.

أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد، كريم فؤاد في خط الدفاع.

محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، طوسين أومويلي في خط الوسط.

أيمن الغباشي في الهجوم.