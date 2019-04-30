شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراة المصرى ودجلة فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى واليونانى تاكيس المدير الفنى لوادى دجلة تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء بينهما بعد قليل على استاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى . وضمت التشكيلة كل من :- حراسى المرمى : أحمد مسعود الدفاع : عمر كمال واحمد شوشه ومحمود حمد وكريم العراقي الوسط فريد شوقي - سعيدو سنمبوري – ايزي إيميكا Advertisements الهجوم : اسلام عيسى احمد ياسر - محمود وادي بينما جاءت تشكيلة دجلة على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف الدفاع : اسحاق يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أسامة العزب الوسط : محمود عبد العاطى - احمد سيد - بوزاس - إبراهيما نداى الهجوم : محمد رضا - حسام عرفات

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