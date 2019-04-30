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جدة - عمرو شويل الحدود يسقط الاسماعيلي فى الدوري المصري فاز حرس الحدود على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى لينعش آماله فى البقاء بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 32 متقدما للمركز الخامس عشر بشكل مؤقت بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 37 نقطة ومازال فى المركز السابع . Advertisements الحدود يسقط الاسماعيلي فى الدوري المصري أحرز هدف المباراة الوحيد موسيس فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء من رأسية متقنة لمحمد عبد الفتاح تاحا وضعها موسيس برأسه قوية فى المرمى محرزا هدف فريقه الوحيد . وقد حرم القائم الأيمن لحرس الحدود فريق الإسماعيلى من إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء عندما قام محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى بعمل عرضية متقنة سددها عبد الرحمن مجدى قوية على مرمى الحدود اصطدمت بيد احمد السعدنى حارس الفريق العسكرى وارتطمت بالقائم وعادت للملعب استلمها كريم بامبو وفشل فى إيداعها المرمى .

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