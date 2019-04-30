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جدة - عمرو شويل سموحة والجونة يقتسمان نقاط مباراة فى الدوري المصري
تعادل فريقا سموحة والجونة سلبيا فى المباراة التى جمعتهما بملعب استاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.
سموحة والجونة
رفع فريق سموحة بهذه النتيجة رصيده الى 35 نقطة فى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يرتفع رصيد الجونة الى 36 نقطة بالمركز الثامن .
بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من : محمود الغرباوي فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع محمود الجزار، خالد صبحى، أحمد على، شريف دابو ، وخط الوسط جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد نادى، إسلام عبد النعيم، محمد ناجى جدو ، ويقود الهجوم أحمد حسن مكي.
بينما اختار حسام حسن تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى محمد أبو جبل،والدفاع رجب نبيل، محمود منصور، أحمد مصطفى، أحمد أبو الفتوح، والوسط شريف رضا، كريم يحيى، أحمد مصطفى، أحمد حمص، إيمومو، أوميد أوكرى، والهجوم ديريك نسيبامبى.
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