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جدة - عمرو شويل خافيير أجيري يراقب لاعبو الاتحاد ضد النجوم تواجد المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول بمقصورة ملعب مباراة الاتحاد السكندري ضد النجوم. ويلتقى الاتحاد السكندري ضد النجوم فى المباراة التى تقام ضمن مباريات الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز والتى يستضيفها أرضية ملعب استاد بتروسبورت. كما تواجد الجهاز الفنى المعاون لخافيير اجيرى أيضًا فى اطار المتابعة المستمرة من المدرب المكسيكي للاعبين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. خافيير أجيري يراقب لاعبو الاتحاد ضد النجوم وجاءت تشكيلة الاتحاد السكندرى على النحو التالى: حراسة المرمى: الهانى سليمان الدفاع: محمود شعبان - محمد أنور - محمود رزق - السيد سالم Advertisements الوسط: أحمد توفيق - نور السيد - خالد الغندور الهجوم: عمار حمدى - رزاق سيسيه - خالد قمر بينما ضمت تشكيلة النجوم: أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى. أحمد ربيع، محمود فتح الله، أحمد عبد الواحد، كريم فؤاد في خط الدفاع. محمود حليمو، إسلام حازم، محمد همام، مهاب ياسر، طوسين أومويلي في خط الوسط. أيمن الغباشي في الهجوم.

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